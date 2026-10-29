A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO EST

Roma, 29 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Roma,

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia sud e e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.