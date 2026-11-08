A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO EST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO EST
Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel tratto compreso tra la barriera Aurelia e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia;
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.