A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA MACCARESE FREGENE E AREA DI SERVIZIO ARRONE OVEST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA MACCARESE FREGENE E AREA DI SERVIZIO ARRONE OVEST
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia “su strada Muratella”, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Maccarese Fregene, verso Roma.
In alternativa, si consiglia di percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia ed immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);
-sarà chiusa l’area di servizio “Arrone ovest”, situata nel tratto compreso tra Maccarese Fregene e l’allacciamento con il G.R.A., verso Roma.