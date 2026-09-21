A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 2:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma;
-dalle 2:00 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.