A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 1:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene Civitavecchia/SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Civitavecchia sud;
in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE
–sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: entrare a Civitavecchia Porto;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: entrare a Civitavecchia sud.