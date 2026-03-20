A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiusa Civitavecchia sud, in uscita da Roma e dalla SS1 Aurelia, per consentire lavori di manutenzione della pensilina di stazione, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in uscita da Roma: Santa Severa Santa Marinella;

in uscita dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia nord.