A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia nord.