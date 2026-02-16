A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”, nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di uscire a Civitavecchia nord.