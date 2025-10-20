A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE TORRIMPIETRA

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, sarà chiusa Torrimpietra, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 2:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cerveteri Ladispoli;

-dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:

per chi proviene da Roma: Maccarese Fregene;

per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli.