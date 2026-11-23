A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE TORRIMPIETRA

Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre, sarà chiusa Torrimpietra, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 2:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso la SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene da Roma; Maccarese Fregene;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Roma: Maccarese Fregene;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.