A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE TORRIMPIETRA

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa Torrimpietra, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia;

-nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-6:00,sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, utilizzare lo svincolo di Maccarese Fregene o di Cerveteri Ladispoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.