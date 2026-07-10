A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO MACCARESE FREGENE E AREA DI SERVIZIO ARRONE OVEST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO MACCARESE FREGENE E AREA DI SERVIZIO ARRONE OVEST
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma, per consentire attività propedeutiche all’installazione dei sistemi di monitoraggio idraulico del ponte “su fiume Arrone”.
In alternativa, percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);
-dalle 22:00 di giovedì 16alle 6:00 di venerdì 17luglio, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia.
In alternativa, percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Arrone ovest”, situata nel tratto compreso tra Maccarese Fregene e l’allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), verso Roma, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia.