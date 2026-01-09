A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO CERVETERI LADISPOLI
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO CERVETERI LADISPOLI
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 4:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella;
-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa in entrata verso la SS1 Aurelia, per consentire attività geognostiche.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.