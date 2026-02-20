A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”, sarà chiuso la stazione di Civitavecchia sud, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia nord;
-nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con 22:00-6:00, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.