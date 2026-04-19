A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS1 Aurelia, il Ramo di immissione sulla Roma-Fiumicino, verso Fiumicino.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino Aeroporto.