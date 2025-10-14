A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento degli impianti della rete in fibra ottica, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.