A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI SERVIZIO TOLFA EST

Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto;

-sarà chiusa l’area di servizio “Tolfa est”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e Civitavecchia Porto, verso la SS1 Aurelia.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 3 e fino alla riapertura della stessa.