A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo Civitavecchia Porto;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel tratto compreso tra la barriera Aurelia e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.