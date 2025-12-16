A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE MACCARESE FREGENE E AREA DI SERVIZIO ARRONE OVEST
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia e immettersi sul G.R.A.;
-sarà chiusa l’area di servizio “Arrone ovest”, situata nel tratto compreso tra Maccarese Fregene e l’allacciamento con la Roma-Fiumicino, verso Roma.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 17 fino alla riapertura della stessa.