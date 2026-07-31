A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA MACCARESE FREGENE
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA MACCARESE FREGENE
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’entrata di Maccarese Fregene, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Roma, percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);
verso Civitavecchia: Torrimpietra.