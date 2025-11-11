A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata in entrambe le direzioni, SS1 Aurelia e Roma.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la SS1 Aurelia:
per i veicoli con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: Civitavecchia Porto;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: Civitavecchia sud;
in entrata verso Roma: Civitavecchia sud;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.