A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
Roma, 9 aprile 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia sud;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.