A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte su fosso “Marangone”, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma;
-nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso la SS1 Aurelia: Civitavecchia nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Santa Severa.