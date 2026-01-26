A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività attività di ispezione e manutenzione del ponte su fosso “Marangone”, nelle quattro notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di entrare a Civitavecchia nord.