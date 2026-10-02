A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Torrimpietra in entrata verso Roma e in uscita da entrambe le provenienze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Maccarese;
in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Cerveteri-Ladispoli;
-nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Torrimpietra, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.