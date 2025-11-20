A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TORRIMPIETRA-FREGENE MACCARESE VERSO ROMA
Roma, 20 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia “Muratella”, sarà chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Fregene Maccarese, verso Roma, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di domenica 23 alle 6:00 di lunedì 24 novembre;
-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, percorrere la SS1 Aurelia, immettersi su via Tre Denari e rientrare in A12 a Fregene Maccarese.