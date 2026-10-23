A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 26 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia ed entrare in A12 Roma-Tarquinia a Civitavecchia Porto;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi), percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e la SS1 bis via Aurelia ed entrare in A12 Roma-Tarquinia a Montemarciano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.