A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIVITAVECCHIA PORTO-CIVITAVECCHIA NORD VERSO ROMA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIVITAVECCHIA PORTO-CIVITAVECCHIA NORD VERSO ROMA
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Porto e Civitavecchia nord, verso Roma, nei seguenti giorni:
-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Civitavecchia sud;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Monte Romano, sulla Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 Aurelia bis verso Viterbo e la SS675 in direzione Orte ed entrare in A1 ad Orte.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.