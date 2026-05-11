A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIITAVECCHIA NORD-CIVITAVECCHIA PORTO

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire il nuovo allestimento di un’area di cantiere e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia nord e Civitavecchia Porto, verso Tarquinia/SS1 Aurelia.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Tolfa est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio “Tolfa est”, dalle ore 18:00 di giovedì 14, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia nord, percorrere la SP7b verso Civitavecchia, immettersi sul Raccordo Civitavecchia-Viterbo E840 in direzione Grosseto ed entrare in A12 allo svincolo di Civitavecchia Porto;

per i mezzi con con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, in considerazione del divieto di circolazione sulla SS1 Aurelia per tale categoria di veicoli, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), la SS2 Cassia verso Viterbo/Vetralla, la SS1 bis Aurelia in direzione Civitavecchia e rientrare sulla Roma-Tarquinia allo svincolo di Monte Romano.

In ulteriore alternativa, percorrere la A1 verso Firenze, uscire ad Orte, immettersi sulla SS675 verso Viterbo, seguire le indicazioni per Monte Romano/Civitavecchia, proseguire sulla SS1 bis Aurelia ed entrare sulla Roma-Tarquinia allo svincolo di Monte Romano.