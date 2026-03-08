A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO EST E USCITA CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel tratto compreso tra la barriera Aurelia e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia;
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud.