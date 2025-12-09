A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE DELLE STAZIONI DI MACCARESE E TORRIMPIETRA E DEL TRATTO MACCARESE-TORRIMPIETRA
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Muratella”, saranno disposte le seguenti chiusure:
DALLE 6 ALLE 21 DI MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Torrimpietra in entrata verso Roma.
In alternativa, utilizzare la stazione di Maccarese;
-sarà chiusa la stazione di Maccarese in uscita da Civitavecchia.
In alternativa, utilizzare la stazione di Torrimpietra.
DALLE 6 ALLE 21 DI GIOVEDI’ 11 DICEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Maccarese in entrata verso Civitavecchia.
In alternativa, utilizzare la stazione di Torrimpietra.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 DICEMBRE CON ORARIO 21:00-6:00
-sarà chiuso il tratto Maccarese-Torrimpietra in entrambe le direzioni.
In alternativa, per chi è diretto verso Civitavecchia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Maccarese, percorrere Via Tre Denari, proseguire su SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Torrimpietra.
Percorso inverso per chi è diretto verso Fiumicino.