A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 2:00 di martedì 23 luglio: in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire a Civitavecchia sud;

-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 23 luglio: in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Porto.