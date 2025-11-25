A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO STANOTTE IL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON LA A91 ROMA-FIUMICINO VERSO FIUMICINO
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia ed è diretto verso Fiumicino.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Fiumicino.