A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;
in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.