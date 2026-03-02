A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA

Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.