A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “SP Tolfa”, “svincolo Santa Severa” e “Strada Poderale”, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la SS1 Aurelia, i veicoli leggeri e i veicoli pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Civitavecchia sud, mentre i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate, dovranno entrare allo svincolo di Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli.