A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FREGENE MACCARESE

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Fregene Maccarese, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma e dalla SS1 Aurelia: Torrimpietra;

in entrata verso Roma, percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia e immettersi poi sul G.R.A.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.