A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.