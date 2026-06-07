A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud o lo svincolo di Civitavecchia Porto.