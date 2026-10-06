A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso la SS1 Aurelia: Santa Marinella Santa Severa;
in uscita per chi proviene da Roma: Torrimpietra.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.