A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA ALLACCIAMENTO A91 ROMA-FIUMICINO E MACCARESE VERSO CIVITAVECCHIA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA ALLACCIAMENTO A91 ROMA-FIUMICINO E MACCARESE VERSO CIVITAVECCHIA
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A91 Roma-Fiumicino e Maccarese verso Civitavecchia.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arrone Est”.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arrone Est”.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti all’interno dell’area di servizio dalle 18:00 di lunedì 10 fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dall’ Autostrada A91 Roma-Fiumicino, prendere il G.R.A., immettersi sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Torrimpietra.