A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TORRIMPIETRA-CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri Ladispoli, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

L’area di parcheggio “Il Pineto est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Cerveteri Ladispoli.