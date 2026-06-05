A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SANTA SEVERA-CIVITAVECCHIA SUD VERSO LA SS1 AURELIA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SANTA SEVERA-CIVITAVECCHIA SUD VERSO LA SS1 AURELIA
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia “Strada Poderale”, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia sud, verso la SS1 Aurelia.
Contestualmente, sarà cihusa l’area di parcheggio “Belvedere est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santa Severa, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia sud;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, in considerazione del divieto di transito sulla SS1 Aurelia per tale categoria di veicoli, percorrere la A1 Milano-Napoli, uscire alla stazione di Orte, immettersi sulla SS675 verso Viterbo, seguire le indicazioni per Monte Romano/Civitavecchia, procedere poi sulla SS1 bis Via Aurelia fino all’immissione sulla A12 Roma-Tarquinia.
In ulteriore alternativa, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), immettersi sulla SS2 Cassia verso Viterbo/Vetralla e sulla SS1 bis Aurelia in direzione Civitavecchia ed entrare sulla Roma-Tarquinia allo svincolo di Monte Romano.