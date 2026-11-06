A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FREGENE MACCARESE-TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FREGENE MACCARESE-TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.
Chi proviene dalla Roma-Fiumicino, potrà immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), percorrere la SS1 Aurelia ed entrare in A12 a Torrimpietra.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.