A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-SANTA SEVERA VERSO ROMA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-SANTA SEVERA VERSO ROMA
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia “Strada Poderale”, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Santa Severa, verso Roma.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Roma e rientrare in A12 allo svincolo di Santa Severa;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate: in considerazione del divieto di circolazione sulla SS1 Aurelia, si dovrà uscire allo svincolo di Monte Romano, sulla Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 bis Aurelia e la SS675 in direzione Viterbo, seguire poi le indicazioni per Vetralla e immettersi sulla SS2 Cassia verso Roma.