A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia ed entrare in A12 Roma-Tarquinia a Civitavecchia Porto;
per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi): percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e la SS1 bis via Aurelia ed entrare in A12 Roma-Tarquinia a Montemarciano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.