A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA
Roma 2 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso Tarquinia/SS1 Aurelia.
Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico minore di 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria a Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia, in direzione Civitavecchia e rientrare in A12 allo svincolo di Civitavecchia nord;
per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus, dopo l’uscita obbligatoria a Civitavecchia sud, percorrere la SS2 Cassia, in direzione Viterbo, la SS1bis Aurelia e rientrare in A12 allo svincolo di Civitavecchia nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.