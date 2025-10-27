A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON LA A91 ROMA-FIUMICINO VERSO FIUMICINO

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione di un portale segnaletico, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia ed è diretto verso Fiumicino.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Fiumicino.