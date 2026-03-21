A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE ROSIGNANO

Roma, 21 marzo 2026 – Alle ore 22:00 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia, é stato chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione Rosignano, a causa di un incidente avvenuto al km 55, che ha visto coinvolte due autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Al momento sul luogo dell’evento il traffico é bloccato e si registrano 2 km di coda.

Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Rosignano devono uscire a Civitavecchia Sud, percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in A12 alla stazione di Civitavecchia Nord in direzione Rosignano.