A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE LA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del sottovia di svincolo, dalle 22:00 di stasera, venerdì 26, alle 1:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia Sud, in uscita, provenendo da Roma, e in entrata, verso la SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura dell’uscita, Santa Severa;

-per la chiusura dell’entrata, Civitavecchia Nord.